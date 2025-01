NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach der Quartalsbilanz von Procter & Gamble (P&C) auf "Underweight" belassen. Diese sei mit Blick auf die europäischen Konsumwerte gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Ermutigend seien weiter steigende Volumina von P&C in den USA und Europa. Die Aussagen zur Stimmung der Konsumenten in China seien hingegen weiterhin von Zurückhaltung geprägt und mithin für L'Oreal vermutlich nicht gerade hilfreich./bek/ag;