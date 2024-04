NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 355 auf 362 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach den enttäuschenden Jahreszahlen und angesichts genereller Sorgen im Kosmetikmarkt sei der überraschend deutliche Anstieg beim vergleichbaren bereinigten Umsatz im ersten Quartal beruhigend, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre entsprechende Jahresschätzung an. Kurz- bis mittelfristig überwögen aber weiterhin die Wachstumsrisiken./gl/he;