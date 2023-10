NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Erneut sei es zwar dem französischen Kosmetikkonzern gelungen, seine Ressourcen in lebhaftere Märkte umzuleiten, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber dieses Mal habe das nicht ausgereicht, um die Schwäche in Nordasien auszugleichen./la/he;