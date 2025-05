FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Sein Vertriebsaktivitäten-Index für den Kosmetikkonzern zeige nach dem starken Wachstum im ersten Quartal nun eine ausgeprägte Schwäche an, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung./ajx/gl;