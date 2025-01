NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Die Kurse der europäischen Börsenbetreiber hätten sich zuletzt gut entwickelt, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die London Stock Exchange profitiere von der Stärke des US-Dollars beziehungsweise einer starken Abwertung des Pfunds./bek/nas;