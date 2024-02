HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe im vierten Quartal eine gute Profitabilität unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2024 entspreche in etwa den Erwartungen./tih/mis;