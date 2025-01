NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell an die jüngste Veräußerung von GT Emissions Systems an. Die Verkäufe von gewinnverwässernden Bereichen sollten die Profitabilität steigern und den Bremsenhersteller seinem mittelfristigen operativen Margenziel von über 14 Prozent näher bringen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;