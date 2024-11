NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 91,50 auf 88,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige die Schuldensituation um den Zukauf der Bahn-Signaltechnik von Alstom, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal des Bremsenherstellers habe den Erwartungen unterdessen weitgehend entsprochen./ajx/edh;