NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Seine Schätzungen für den Auftragseingang, den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen jeweils etwas unter dem Konsens, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts guter Quartalsergebnisse aus der Nutzfahrzeugindustrie sieht er jedoch ein nur geringes Risiko, dass die Konsenserwartungen verfehlt werden. Der Fokus werde wohl auf dem Ausblick liegen./tih/mis;