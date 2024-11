FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Erste Signale für 2025 entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den Marktschätzungen für den Bremsenhersteller dürfte sich nicht viel ändern./ajx/mis;