NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der plötzliche Abgang von Marcus Wassenberg habe ihn überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Manager habe das Amt bei Kion nach einer langen Suche des Unternehmens erst zum Jahresbeginn aufgenommen. Ein Gespräch mit dem Staplerhersteller habe bei ihm den Eindruck hinterlassen, dass es beim Abgang Wassenbergs eher um Fragen der Unternehmensführung gegangen sei als um Finanzen, Strategie oder Operatives, so der Analyst./bek/he;