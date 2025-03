NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit verlieh Analystin Chiara Battistini ihren skeptischen Erwartungen für die am 23. April anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einschätzung beließ sie in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf "Underweight"./gl/ag;