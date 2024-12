NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Favoriten des Analysten Piral Dadhania für 2025 im Bereich Luxus- und Premiummarken heißen Adidas, LVMH, Burberry und Watches of Switzerland. Dies schrieb er in seinem Ausblick vom Montag./ag/gl;