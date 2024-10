ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Kalidünger-Konzern könnte mit dem Quartalsbericht sein Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) an das untere Ende der Range herunterschrauben, schrieb Analystin Priyanka Patel in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zunächst sieht sie kaum Preisfantasie./ag/edh;