NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S vor Zahlen des Düngekonzerns zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Neutral" belassen. Sie erwarte keine Überraschungen, schrieb Analystin Angelina Glazova in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem erschienen die Markterwartungen für das laufende Jahr realistisch./la/ag;