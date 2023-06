NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen drei Monaten seien die Erwartungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) der Düngerhersteller im kommenden Jahr stärker gesunken als für die Agrarchemie-Unternehmen insgesamt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklung der Aktien in diesem Zeitraum spiegele verschlechterte Geschäftsaussichten wider, wobei sie zuletzt wegen etwas gestiegener Rohstoffpreise die Kurve bekommen hätten. Die Düngerhersteller seien innerhalb des Sektors am günstigsten bewertet./gl/zb;