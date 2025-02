NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel setzt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiter auf eine Konsolidierung unter Europas Essenslieferanten. Möglicherweise entstehe 2025 ja ein "JustiFoodHero"./ag/gl;