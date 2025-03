LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 36 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Timothy Lee kam am Freitag sehr optimistisch von einem Besuch der Logimat - der Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Die Branchenerholung gepaart mit dem "Deutschlandboost" könnten den Konkurrenzdruck in den Schatten stellen, so der Experte. Er hat nun Kion, Jungheinrich und Autostore auf "Overweight"./ag/bek;