HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe im dritten Quartal freie Finanzmittel in starkem Ausmaß erwirtschaftet, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch sonst gestalte sich das Zahlenwerk gut und stehe damit im Gegensatz zur jüngsten Kursentwicklung./mf/mis;