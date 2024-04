HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Resultate dürften bereits in puncto Umsatz und bereinigte Gewinnmarge (Ebit) den stärksten Rückgang des Jahres markieren, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die zweite Jahreshälfte erwartet der Experte bei dem Nutzfahrzeug-Zulieferer eine Nachfragebelebung. Dann sollte sich auch eine günstigere Vergleichsbasis positiv auswirken./la/gl;