FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik in einem Ausblick auf den Quartalsbericht mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresziele des Technologiekonzerns hingen vor allem vom zweiten Halbjahr ab, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la;