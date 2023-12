NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem höheren mittelfristigen Profitabilitätsziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Unternehmen habe den Umbau von einem Industrie- zu einem Photonikkonzern weitgehend abgeschlossen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erhöhten Vorgaben für 2025 gingen auf das starke Wachstum im Kerngeschäft zurück./bek/ck;