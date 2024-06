LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 26,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell für den Webhoster in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an./ag/gl;