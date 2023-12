FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 20,00 auf 23,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der jüngst überraschend gegebene Ausblick auf 2024 und 2025 liege über der bisherigen Markterwartung, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und betonte zudem die trotz der jüngsten Kursrally moderate Bewertung der Aktie./gl/ajx;