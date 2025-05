NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Dank einer guten Kostenkontrolle und geringerer Rückstellungen habe die italienische Bank ein ordentliches Quartal mit einer gestiegenen harten Kernkapitalquote hinter sich, schrieb Delphine Lee am Dienstag in einer ersten Reaktion. Zum bestätigten Nettogewinnziel von mehr als 9 Milliarden Euro für 2025 merkte sie an, sie rechne mit knapp 10 Milliarden Euro. Auch die vorsichtigere Konsensschätzung liege über dem Ziel der Bank./rob/gl/ajx;