ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,85 Euro belassen. Der Reingewinn der italienischen Großbank habe der Markterwartung in etwa entsprochen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das größte positive Highlight sei der Zinsüberschuss gewesen./la/tih;