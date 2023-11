NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Analyst Marco Nicolai schrieb in einer ersten Einschätzung am Freitag von guten Zahlen der italienischen Großbank. Der Nettogewinn liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das neue Gewinnziel für das Gesamtjahr übertreffe die Konsensschätzung um mindestens drei Prozent./bek/edh;