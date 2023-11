NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach dem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe Maßnahmen vorgestellt, mit denen die mittelfristigen Ziele, inklusive einer operativen Marge von 12 bis 15 Prozent, erreicht werden sollen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bruttoinvestitionen sollen von 4 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf durchschnittlich 4,5 Milliarden Euro in den Jahren 2024 bis 2026 steigen, während er bislang von einem Rückgang ausgegangen sei./ck/ngu;