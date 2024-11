NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING nach den Zahlen des dritten Quartals von 18 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Studie senkte Analystin Anke Reingen ihre Schätzungen für das Nettozinseinkommen der niederländischen Bank. Dies werde aber teilweise durch höhere sonstige Erträge ausgeglichen./tih/he;