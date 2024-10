NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 18,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Stärkeres Volumenwachstum gleiche schneller sinkende Zinsen nur teilweise aus, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;