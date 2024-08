NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit diesen habe die Bank die auf einem Kapitalmarkttag angekündigten Pläne in puncto Gebühren und Volumina umgesetzt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Nettozinserträge in diesem Jahr erscheine ihr nun vorsichtig./bek/jha/;