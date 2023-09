NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ING auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die negative Kursreaktion der niederländischen Bank auf Vorschläge der Regierung für eine höhere Bankenabgabe sowie eine Steuer auf Aktienrückkäufe erscheine übertrieben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beinhalteten aber erhebliche Unsicherheiten für die niederländischen Geldhäuser./gl/jha/;