NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 14,80 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha erhöhte nach den Quartalszahlen der niederländischen Bank seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2025 teils sehr deutlich. Treiber sei unter anderem der höhere Zinsüberschuss. Außerdem stützten geringere Rückstellungen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;