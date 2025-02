NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern lasse die Konkurrenz in einem schwierigen Marktumfeld weiter hinter sich, schrieb Analystin Sara Russo am Dienstag. Die Resultate seien besser ausgefallen als erwartet und der verbesserte Umsatzausblick habe überrascht./mis/ag;