NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Neutral" belassen. Entscheidend seien die Signale für 2025, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Je vorsichtiger man sei, desto besser sei es mittelfristig für die Aktie./ag/ajx;