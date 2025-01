NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 38,50 Euro genannt. Infineon sei gut positioniert für positive Impulse von der Künstlichen Intelligenz, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hier könne es in den kommenden Quartalen positive Überraschungen geben./bek/mis;