NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung mit dem Management der Automobil-Sparte des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das starke Wachstum im Geschäft mit Elektroautos in China sei für Infineon als größtem Zulieferer für Auto-Chips in der Volksrepublik positiv, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei vielen Produkten sehe das Unternehmen kein erhöhtes Risiko von Marktanteilsverlusten in China./niw/he;