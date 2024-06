NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe ordentlich angeschnitten und mit Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung klar positiv überrascht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ngu;