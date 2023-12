NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. An den Marktschätzungen für das Vorsteuerergebnis des Modekonzerns im Jahr 2024 dürfte sich nichts ändern, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis;