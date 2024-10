NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Versorger zeige weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;