NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 12 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido begründete das etwas höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Verschiebung der Bewertungsbasis von Ende 2024 auf Ende 2025. Der Bewertungsaufschlag für die Papiere des Versorgers sei zwar gerechtfertigt, viel Aufwärtspotenzial konnte der Experte aber nicht ausmachen./bek/jha/;