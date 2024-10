NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola vor Quartalszahlen von 12,00 auf 12,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 nach oben./edh/bek;