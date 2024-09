Iberdrola 11.99 CHF -0.23% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Im Energiesektor sei der Anlagehintergrund derzeit vorteilhaft, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Energiepreise seien robust, während Zinssenkungen die Investitionen günstiger machten. Die Konjunktur kühle sich zwar ab, aber in solchen Zeiten seien werthaltige Aktien wie Iberdrola wohl bei Anlegern gefragt./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 05:31 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.