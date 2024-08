ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich einer Mehrheitsbeteiligung am britischen Stromnetzbetreiber ENW auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Der Deal stehe im Einklang mit dem Ziel des Strategieplans, das Engagement im Bereich der Stromnetze in den Kernmärkten zu erhöhen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dieser Transaktion werde Iberdrola der zweitgrößte Stromnetzbetreiber in Großbritannien sein./edh/mis;