NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain nannte den Ausblick des Modekonzerns auf 2024 selbst für Hugo Boss vorsichtig. Die Marktreaktion auf die gesenkten Zielvorgaben sei harsch gewesen, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien notierten mittlerweile am unteren Rand der historischen Bewertungsspanne./bek/edh;