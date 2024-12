NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Olivia Townsend passte ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf den Mitte März anstehenden Quartalsbericht am Mittwochabend an jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Gespräche mit dem Management an./ag/ck;