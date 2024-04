NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss vor den am 2. Mai erwarteten Quartalszahlen des Modekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf der Grundlage von Branchendaten und nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team von Boss. Sie erwartet einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um 6 Prozent./ck/he;