HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Vorwürfe gegen Konzernchef Daniel Grieder im Zusammenhang mit dem insolventen Immobilienunternehmer Rene Benko seien ernst und könnten Grieders Reputation beschädigen, falls sie sich bewahrheiteten, schrieb Analyst Christian Salis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Davon betroffen erscheine zwar der Manager als Person mehr als der Modekonzern. Allerdings gelte Grieder weithin als Architekt der erfolgreichen geschäftlichen Trendwende in den vergangenen Jahren./gl/ag;