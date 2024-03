HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Diskussion über die etwas niedriger als erwartet ausgefallenen Jahresziele sollte nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen, empfahl Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Modekonzern weiterhin stärker wachse als die Konkurrenten und dabei profitabler werde. Den jüngsten Kursrücksetzer und die reduzierten Markterwartungen sieht er insofern als gute Kaufgelegenheit an./edh/bek;