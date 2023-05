NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 775 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn der britischen Großbank im Jahr 2024. Der Experte rechnet nun mit niedrigeren bereinigten Kosten und höheren Gesamterträgen. Das Finanzinstitut könnte die Prognose für den Zinsüberschuss im laufenden Jahr im Zuge der Berichterstattung zum zweiten Jahresviertel anheben./la/he;